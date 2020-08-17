前興隆牛王牌投手何紀賢2005年因涉及職棒簽賭案，最後含冤被迫離開球場，一轉眼15年過去，即便他已重新站穩人生投手丘，在房仲業闖出一片天，但仍對畢生最愛「棒球」難以忘懷。「我想再在房仲業拚個10年吧，之後還是想在故鄉淡水貢獻所學，到學校當專職棒球教練。」何紀賢拿著剛考取的「中華棒協B級教練證」，眼中充滿期待與光彩。

其實早在2年前開始，何紀賢就因房仲業經營有成，每周已能撥至少1天時間「義務兼差」，到淡水「聖約翰科技大學」擔任棒球總教練，該校棒球隊雖招收部分體保生，但實力目前仍只能打俗稱乙組的「公開組二級」，尚屬社團性質。

為此，何紀賢也常在自己的臉書PO文徵才：「如有今年高中畢業的學生對棒球有興趣，學校有很多優惠，歡迎報名」。盼有天能趕上文化、輔大等傳統強隊。

發願再拚10年房仲後，何紀賢就要退休當專職教練，把所學貢獻給下一代。（圖／張文玠攝）

此外，他的3個兒子也打棒球，「我其實沒特別希望孩子走我的路，但他們自己喜歡，我也沒辦法。」像18歲的老大何宇程今年甫考取開南大學棒球隊，這支大專甲組勁旅，總教練為赫赫有名的郭李建夫。有趣的是，何宇程雖打棒球，但卻不和老爸一樣當投手，反而選了最辛苦的捕手。

當何宇程和老爸二人隨手「K雞ball」（傳接球）時，本刊問他「會不會覺得父親的球還是很難打」？他一副老神在在表情說：「不會啊，我覺得我和隊友們應該都可以把他的球『夯』很遠吧？」何紀賢在旁聽到則是傻笑，「有子承衣缽」的滿足盡在臉龐。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)