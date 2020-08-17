林萱瑜、曾智希在八點檔《天之驕女》飾演「連體嬰」姊妹，為詮釋好這個角色，2人到片場一律穿著肉胎，讓彼此想分開都分不開，果然播出後話題不斷。其實在過去的戲劇裡，也不乏令人驚艷的雙胞胎們。

麥特戴蒙、葛倫肯尼爾在美國喜劇電影《當我們黏在一起》飾演開快餐店的連體嬰兄弟，4隻快手從不讓顧客久候。不過，麥特戴蒙為實現弟弟的星夢，陪他到好萊塢發展，加上他也墜入情網，兄弟倆決定動手術分離彼此。

8年前萬茜、海陸在《我家有喜》飾演雙胞胎，2人的個性和成績卻天差地遠，萬茜在某次爭吵時教訓海陸，才從對方口中驚覺自己是被撿回來的養女，好在當時萬茜遇到「對的人」互相扶持，最後姊妹倆雙雙獲得幸福。

玉木宏、高橋一生在《龍之道雙面復仇者》飾演被收養的雙胞胎兄弟，為替養父母報仇，兄弟倆分別成為黑幫分子和菁英官僚，並同時對無血緣關係的妹妹動心。

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(中時新聞網)