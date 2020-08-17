小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（17日）新聞重點。

【1】江啟臣不至被逼宮 連任挑戰大

國民黨主席江啟臣上任以來，國民黨在高雄市長罷免與補選皆挫敗，黨內領導威信受考驗。國民黨中常委李德維表示，江的努力有被看到，大家不會苛責他，但不可諱言，江啟臣明年連任黨主席的挑戰變困難。

【2】扁示警 民進黨2022不容樂觀

陳其邁當選高雄市長，不過前總統陳水扁16日表示，罷韓有94萬票，但只有67萬票投邁，質疑「27萬哪裡去了？距離低標也仍差7萬」，他並進一步示警2022是否會重蹈輸掉地方選舉的覆轍，「不容樂觀，也大意不得！」高雄巿議會議長曾麗燕則指出，補選的投票率與得票數均創下高雄縣巿合併後歷任巿長的雙低紀錄，陳其邁的民意代表性恐有不足。

【3】中籤率萬分之3 還須面試

2023年將實施國民法官制，扣除有刑案紀錄者，符合資格的國民粗估有1700多萬人，每年將會選出5000名左右國民法官，中籤率約萬分之3，可謂「萬中選一」。國民一旦中選，除有特殊法定事由，一律不得拒絕，但好處是可日領3000元酬勞，原工作也享有公假，照常給薪。

【4】川普髮夾彎 考慮特赦史諾登

川普總統過去曾指目前藏身於俄羅斯、美國國安局（NSA）前外包人員史諾登是「該被處死的間諜」「叛國賊」，但近日卻2度改口，表示「正在考慮特赦史諾登」。柏克萊大學法學教授柯爾就跳出來質疑稱，這恐是俄羅斯總統普丁對川普下指導棋。

【5】調幅砍半 明年基本工資擬漲

勞動部明（18）日將召開基本工資審議委員會，決定明年基本工資調幅。受疫情影響，勞長許銘春不敢大聲說「漲定了」！但據悉，整個審議委員會仍朝調升方向討論，只是漲幅會砍半，預計時薪至少會調升至160元、調幅約1.3％，甚至不排除調升5元至163元、漲幅3％；至於月薪則落在2萬4,000元、漲幅約1％的可能性較大。

(中時新聞網)