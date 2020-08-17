今起一周天氣相當不穩定，酷暑、雷雨分上下午夾擊，連遠在日本的火山灰都來湊熱鬧！今（17日）、明（18日）兩天中午過後有雷陣雨，尤以台灣東半部、南部及金門、馬祖機率高；其他地區和澎湖多雲到晴；北部高溫炎熱，山區午後有短暫雷雨，中南部也有大雨。

今各地氣溫：北部23至36度、中部22至36度、南部23至35度、東部23至35度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指部分地區甚至上看37度，午後天氣恐劇烈變化。

一低壓雲系在菲律賓呂宋島附近蠢蠢欲動，預估未來將向西進入南海，雖持續發展但往廣東移動機率高，「與台灣漸行漸遠」。吳德榮指出，台灣位在太平洋高壓邊緣，沉降作用弱。周五（21日）前東南風挾帶暖濕空氣、周六（22日）起轉西南風，水氣偏多。

另外日本小笠原群島的西之島日前火山噴發，台灣颱風論壇PO文表示，部分火山灰順著偏東風南下台灣，火山灰煙塵跑來台灣的機會很高，北部、東部首當其衝，空氣品質惡化。

(中時新聞網)