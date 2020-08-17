太平洋流通前董事長李恆隆（左）10日被檢方提訊。（黃世麒攝）

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，為盡速釐清案情，今天上午、下午將分別提訊在押白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘、前太流負責人李恆隆，比對李恆隆行賄立委蘇震清、陳超明等人過程。

據了解，北檢提訊行賄方郭克銘、李恆隆告一段落後，就會密集提訊在押的涉案立委蘇震清、陳超明、助理多人查明案情並鞏固事證。

北檢上周分別提訊郭、李2次，今天上午提訊郭克銘，下午提訊李恆隆，這已是2人第3度被檢方提訊。

(中時 )