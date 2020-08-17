比對行賄立委細節 北檢今早再提訊郭克銘與李恆隆 07:522020/08/17 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢方提訊是知管理顧問總經理郭克銘（中）。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太平洋流通前董事長李恆隆（左）10日被檢方提訊。（黃世麒攝） 台北地檢署偵辦立委集體收賄案，為盡速釐清案情，今天上午、下午將分別提訊在押白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘、前太流負責人李恆隆，比對李恆隆行賄立委蘇震清、陳超明等人過程。 據了解，北檢提訊行賄方郭克銘、李恆隆告一段落後，就會密集提訊在押的涉案立委蘇震清、陳超明、助理多人查明案情並鞏固事證。 北檢上周分別提訊郭、李2次，今天上午提訊郭克銘，下午提訊李恆隆，這已是2人第3度被檢方提訊。 (中時 ) #李恆隆 #立委 #行賄 #北檢 #蘇震清 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡總統到萬和宮參拜還願 蔡其昌、林佳龍同框 16:082020/08/15 政治 營建署長打臉 未與趙正宇見面 04:102020/08/15 政治要聞 檢方策動認罪 廖國棟未鬆口 04:102020/08/15 政治要聞 南市府農業政策共識營擘畫農政藍圖 13位農業事務諮詢委員上任 13:532020/08/16 寶島 查獲偽券送雞排 何志偉下周兌現 04:102020/08/15 社會新聞 獨家》敗選揪戰犯 李眉蓁競總疑遭綠營側翼滲透 18:592020/08/15 政治 高雄補選結果出爐 謝龍介分析吐這句：藍綠白「三輸」 22:032020/08/15 政治 國際移工藤球王爭霸戰 中華藍登冠軍 20:302020/08/16 體育 李眉蓁輸非輸 陳其邁贏非贏 04:102020/08/17 時論廣場 民進黨選舉無敵 港媒憂：台灣如何走下去 08:132020/08/17 政治 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 金髮妞遛狗驚覺偷拍 上前理論下秒卻慘遭刺死陳屍大街 - 社會 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 人妻幫接電話 那頭傳來女性甜聲呼叫夫名 氣急回撥結局網笑翻 - 社會 工程師凌晨穿小圍裙「遛鳥」 甩下體還追孕婦跑 下場好慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。