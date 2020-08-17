國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，拿下近25萬票，未能跨過黨中央劃下的3成低標，立法院國民黨團總召、國民黨政策會執行長林為洲直言「是該告別韓流了」，遭韓粉出征。對此，新北市議員葉元之不滿表示，一堆黨高層每天只會把自己當網紅發臉書講幹話，導致國民黨無法前進。

高雄補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬當選高雄市長，國民黨李眉蓁獲得24.8萬票，吳益政則得到3.8萬票。

林為洲昨（16）日在臉書表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油！」

不料卻引起網友不滿，在底下留言砲轟「為何要告別韓流？這是一種凝聚共識！一種向心力的展現！」「林委員為什麼要告別韓流，難道要倒向綠色嗎？是林委員的真面目嗎？」「林為州請別再搞分裂了」「韓流不是國民黨流，不是挺國民黨，我們挺的是韓國瑜，沒有你的事」。

對此，葉元之也在臉書轉PO相關報導指出，「這位是黨團的總召。一堆擁有黨改革權力的黨高層，沒有具體的作為，每天只會把自己當網紅發臉書講幹話，才是國民黨無法前進的原因。可以請黨高層教一下，告別韓流的方法是？」

葉元之不滿國民黨高層。（圖／摘自葉元之臉書）

(中時新聞網)