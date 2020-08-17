新北市1名女子美美（化名），2017年到屏東墾丁上自由潛水課，豈料課程最後一天，張姓教練竟利用美美練習時，雙腿開開呈大字形，趁機將手指從她比基尼泳褲邊緣伸入指侵得逞。一審張男被依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年；上訴期間他以27萬元與美美和解，二審高院改輕判6月，並予以緩刑2年。可上訴。此外，案發後張男潛水教練一職已遭停權。

根據判決書，想要學習潛水的美美，2017年7月上網找到屏東墾丁一家評價優良潛店，報名3天自由潛水課程。美美指控，課程最後一天，她在潛水中心的泳池練習準備呼吸，張男的手一開始是放在她上腹部，但後來說會影響腹式呼吸，所以改放到她下腹部，美美當下雖覺得奇怪，但也只能相信。

豈料張男得寸進尺，趁美美練習時，利用水流波動之際，觸碰美美下體；這次美美真的被嚇到，藉口上廁所，趁機傳訊息在line群組詢問「教練的手應該放在哪裡」，因為當下沒人回應，加上課程只剩1小時，於是美美選擇繼續下水。

豈料這回張男竟趁她練習準備呼吸，身體呈現大字型，從三角泳褲的側邊將手指插入她下體指侵。美美當場抓住張男的手，並且質問「你在幹嘛」，張男回說「我失控了」。

雖然張男否認犯行，辯稱擔心美美沉入水中，才會出手攙扶，但屏東地院認為被害人指證歷歷，前後供詞也一致，因此不採信被告說法，依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年6月。全案上訴二審，高雄高分院考量張男以27萬元和美美達成和解，被害人也同意予以緩刑，最後改判有期徒刑6月，緩刑2年，得易科罰金；可上訴。

(中時新聞網)