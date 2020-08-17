自台返馬的確診個案，目前感染源不明，而該個案自2月起就入境台灣，在北部活動，直到8月2日才出境，引起各界關注，不少民眾也默默搶口罩，而Yahoo奇摩今將開賣中衛、摩戴舒與匠心的口罩，而中衛有酷黑色可選擇，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（17日）早上11點開賣中衛酷黑口罩、摩戴舒活性碳口罩、匠心成人與兒童的醫用口罩，另網站上也有宏瑋與台灣國際生醫的醫用口罩可選購，後者有2個顏色可選擇，分別是奇異果綠和薰衣草紫，詳情請依網站為準。

●蝦皮購物

每天下午5點固定販售MIT醫用口罩，今午開賣品牌為「福德好罩」，單盒50片裝，售價399元，每人限購2盒，詳情請依官網為準；此外在蝦皮購物24h則有販售福德好罩搭配兒童紙尿褲的組合。

●PChome 24h

網站上有販售日本IRIS和柔蝶的口罩，每盒50片裝，售價從490元到798元不等，但要注意此款不是醫用口罩。

【網購平台】

●屈臣氏

今（17日）門市開賣屈臣氏醫療防護口罩（成人），每盒50片裝，會員價299元，每人限購１盒；另8月20日將販售迷彩中衛口罩，款式分成軍綠迷彩和酷黑迷彩兩種，每盒30片裝；21日則有潮橘、月河藍和黑+軍綠的袋裝口罩。

●丁丁藥局

網站上販售恒大醫用口罩，盒裝50入，售價299元，每人限購1盒，另也有萊潔N95醫護防護用口罩。另萊潔口罩在臉書粉專上宣布，24日起「淡澄橘」的口罩將陸續開賣，而銷售通路有全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全、札幌藥妝和維康。

【超商賣場】

●萊爾富

8月14日至22日門市開賣萊潔冰河藍與玫瑰粉，開賣時間每家店不同，另8月19日起將開放民眾預購萊潔「淡澄橘」口罩，全台限量15,000盒，預購需前往萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台預購，特價349元。

(中時新聞網)