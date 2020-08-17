桃園E.SON拿下T3BA 3×3六都爭霸總決賽冠軍，抱走30萬獎金。（大會提供）

T3BA 3×3六都爭霸總決賽16日在松菸文創廣場上演冠軍戰，開場就氣勢逼人，由桃園E.SON的朱雲豪火力全開砍進7分，隊友石博恩則貢獻6分，全場一路領先以18比12壓倒台寧體育，最終抱回冠軍獎金30萬元。

桃園E.SON在開場看來絲毫不受體力影響火力全開，卯足全力搶分的朱雲豪與石博恩狂射三分球，氣勢如虹，4位球員均有建功，朱雲豪砍進7分全場最高，石博恩6分居次、謝亞軒3分、陳范柏彥2分，最終在謝亞軒的助攻下，給陳范柏彥一記漂亮的灌籃，拿下奠定冠軍的第18分。

桃園E.SON多次利用攻守轉換的時間差快速攻下分數，讓台寧體育忙於陷入防守戰，隨著比數差距愈拉愈開，勝負已提前揭曉，賽後健行科大總教練劉孟竹仍給予鼓勵說，台寧體育體力雖消耗殆盡，但保有良好的防守態度到最後一刻值得給予掌聲。

冠軍戰已是兩隊當天的第5場賽事，從早頂著烈日一路過關斬將奮鬥到晚，如同馬拉松是一場體力與意志力的抗爭，照理說最終戰應是最身心俱疲的時刻，但朱雲豪表示，天氣悶熱導致下午有兩場比賽都中暑，冠軍戰來到晚上天氣涼爽，反而表現較能發揮出來，當然，最終能獲得勝利還是靠著全隊堅強的意志力和體力苦撐過來的。

台灣3對3籃球正式走入職業化，T3BA 3×3六都爭霸賽是明年5月3對3職業籃球聯盟的前哨站，預計在4月時會進行選秀，劉孟竹說：「推廣3對3的賽事是為了造福UBA選手有更多就業發展的機會。」原因是很多UBA的球員畢業後，或許不適合進軍SBL打5對5，反而因身材條件和能力適合打3對3，所以提供這樣的舞台，希望讓他們不要放棄多年培訓的籃球技能。

(中時新聞網)