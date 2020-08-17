高雄補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬當選高雄市長，但投票率與得票數，都創下縣巿合併後歷任巿長的雙低紀錄。對此，網紅四叉貓（劉宇）提醒陳其邁不要太得意，應好好努力爭取更多高雄人的認同。

四叉貓在臉書指出，高雄此次擁有投票權的人口共230萬1597人，陳其邁僅拿下67萬1804票，得票數佔總票數的29.19%而已，「還有兩年，好好努力爭取更多高雄人的認同吧。」

四叉貓也拿出2018年台北市長選舉做比較，台北市總選民人數為216萬4155人，柯文哲得票數58萬663票，獲得26.83%總票數。

陳其邁雖拿下7成得票率，但市長補選投票率僅為41.83％，國民黨籍的高雄巿議會議長曾麗燕認為，陳其邁的民意代表性恐有不足，議會將發揮監督力量，絕不讓高雄走回頭路，也建議陳其邁努力做好「功課」，接受議員的質詢與監督。

另外，前總統陳水扁也指出，94萬罷韓，67萬投邁，27萬哪裡去了？距離低標也仍差7萬，陳其邁和其他執政團隊尤應戒慎惕勵，且2022是否會重蹈2016贏得總統立委選舉，而輸掉2018地方選舉的覆轍？不容樂觀，也大意不得！

(中時新聞網)