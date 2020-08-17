菲律賓東方海面上昨天(16日)生成熱帶性低氣壓，氣象達人彭啟明表示，有可能進一步發展成今年第7號颱風「無花果」，預計今天通過巴士海峽南端，往南海移動。氣象局預報員張承傳指出，熱低壓今天、周二(18日)影響台灣，外圍水氣為花東、恆春半島帶來局部短暫陣雨，西半部午後雷陣雨增加，中南部有局部較大雨勢。

熱低壓可能成為無花果颱風，歐洲模式模擬指出，會向西往廣東廣西移動。(翻攝自 彭啟明臉書)

彭啟明在臉書指出，菲律賓呂宋島東北風的雲系昨天開始旋轉起來，成為熱帶性低氣壓，由於太平洋高壓勢力仍強，預計今天通過呂宋島北方、台灣巴士海峽南端，熱低壓水氣今天周二會影響台灣東半部，帶來降雨，以及西半部熱對流增加。

彭啟明說，熱低壓周二開始進入南海，配合上西南季風勢力，有機會進一步發展成熱帶性低氣壓或颱風，周三、周四(19、20日) 影響廣東廣西到海南附近。

張承傳表示，熱低壓未來不排除增強為颱風，今受熱低壓影響東半部、恆春半島不定時有陣雨或雷雨，南部不定時也有局部降雨及雷陣雨，午後中部、北部山區近山區平地有雷陣雨，中南部有大雨發生機率。周二熱低壓水氣順著環境風場帶至臺灣附近，東半部、南部不定時有陣雨或雷雨，午後中部、北部山區雷陣雨，中南部有局部大雨發生。

(中時新聞網)