長榮(2603)、萬海(2615)及陽明(2609)三家貨櫃航運業者公布完畢半年報，第2季航商縮艙奏效，燃油價格下滑，加上運價上揚帶動，長榮、萬海第2季表現亮麗，帶動上半年獲利大增，長榮上半年稅後淨利27.51億元，每股盈餘0.57元，上半年獲利已經超過2018年及2019年全年；萬海上半年稅後淨利17.58億元，年增1.06％，每股盈餘0.79元。陽明第2季本業獲利，但散裝事業第2季認列虧損6.3億元，使得陽明第2季每股小虧0.03元，苦吞連六季虧損，也是三家貨櫃輪中第2季及上半年唯一虧損的一家。

今年第1季短暫受疫情影響，加上傳統淡季，貨櫃輪表現低迷，僅萬海一家賺錢，但萬海獲利大幅年減9成，毛利率、營益率、稅後淨利率也都較去年同期下降。第2季後逐漸改善，油價下跌，空運轉海運需求增加，加上運價的上揚，第2季擺脫第1季谷底，又以長榮最猛，營業毛利達到75.63億元，毛利率17.24％，營業利益51.94億元，稅後淨利31.92億元，相較去年同期由虧轉盈，每股盈餘0.66元；累計上半年稅後淨利27.51億元，每股盈餘0.57元。

萬海第2季快速因應市場變化，進行航線調整，採取減併班措施，短租船舶退租，減少碼頭靠泊成本、燃油成本等，單季稅後淨利16.75億元，每股稅後淨利0.76元；累計上半年營收342.71億元，毛利率12.62％，稅後淨利17.58億元，每股盈餘0.79元。

陽明營運量因應新冠肺炎疫情影響有所縮減15％，但在油價下跌、運價上漲，讓貨櫃運輸本業相關業務單季獲利5.6億元，但集團散裝事業認列虧損達6.3億元拖累，單季再虧0.68億元，低於先前法人預期，每股虧損0.03元；累計上半年營收663.92億元，年減12.03％，稅後虧損8.86億元，每股虧損0.34元，投資人期待轉盈要再等等。

接下來第3季隨著歐美陸續解封、工廠復工回補庫存並帶動市場需求，海運貨量逐漸回升，亞洲往美國運價創20年新高且亞洲往歐洲運價亦較去年同期攀升，加上傳統旺季帶動，第3季貨櫃景氣持續看好，長榮、萬海可望持續墊高獲利表現。

(時報資訊)