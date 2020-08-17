集保結算所為促進基金產業發展，首次攜手基富通證券等基金銷售業者，以多年打造的基金市場後台系統為根基，成功彙整「基金資訊觀測站」龐大境內外基金相關資料，並以連線數位方式開始提供基金銷售機構數據加值服務。

集保指出，公司深耕基金產業十餘年，持續秉持以金融創新促進數位轉型，並以數位化思維從客戶角度解決問題、創造價值。此次開始提供基金銷售機構數據加值服務，象徵朝轉型數據公司（Data Company）邁出重要一步。

集保表示，透過集保提供的數位資料服務，包括「每月境內外基金申購、贖回及淨申贖金額」及「月底境內外基金規模及國內投資人持有金額」等相關基金統計數據資訊，可整合至基金銷售機構的銷售平台，作為投資人基金交易決策的輔助工具。

同時，各基金銷售機構更可藉此進一步分析取得的數據及統計資料，以直覺化、視覺化及圖像化方式在其銷售平台呈現，讓投資人容易理解與使用，進而增加客戶黏著度，並透過多元化管道強化金融教育。

集保董事長林修銘表示，集保本著與基金產業合作共好共榮的理念深耕市場十餘年，面對金融科技發展的浪潮，提出定位自身成為「金融大數據中心」的願景，並引入先進技術，推動資訊整合，以創造資料應用的最大價值。

林修銘指出，面對市場快速變化，集保將持續以金融科技為本，透過跨界、跨業、跨境合作，推動包括基金在內的多領域數位金融加值服務，與市場攜手並進共創多贏，並協助普惠金融達成。

(時報資訊)