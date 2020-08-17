鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）營運生產雖受新冠肺炎疫情衝擊，但隨著產能恢復良好，2020年第二季獲利自2年低點強彈、「雙升」登近4年同期高點，每股盈餘1.42元。累計上半年獲利不減反增、年增13.22％至1.97億元，每股盈餘1.88元，亦雙創近4年同期高點。

訊芯2020年第二季合併營收11.12億元，季增10.61％、年減27.59％。不過，毛利率26.5％、營益率14.69％，優於首季25.77％、11.29％及去年同期18.86％、6.87％，雙創近4年同期高點。

在營收規模回升、本業獲利顯著增加，配合業外顯著由虧轉盈挹注，訊芯第二季歸屬母公司稅後淨利達1.49億元，季增達2.1倍、年增20.15％，每股盈餘（EPS）1.42元，雙創近4年同期高點。

累計訊芯上半年合併營收21.17億元、年減28.52％，但毛利率26.15％、營益率13.07％，雙創近4年同期高點。雖然業外由盈轉虧，歸屬公司稅後淨利仍達1.97億元、年增13.22％，每股盈餘（EPS）1.88元，雙創近4年同期高點。

訊芯首季營運受疫情衝擊，中國大陸廠區延遲復工影響營運表現，第二季營收隨著生產狀況恢復回升，且轉型效益顯現帶動毛利率、營益率同步躍進，配合補助挹注業外由虧轉盈，帶動獲利強彈、成長動能顯著優於營收。

訊芯2020年7月自結合併營收3.9億元，較6月3.83億元增加1.74％、站上近3月高點，仍較去年同期4.16億元減少6.25％。累計1～7月合併營收25.07億元，較去年同期33.78億元減少25.78％。

展望後市，面對疫情、貿易戰等直接性衝擊，訊芯將維持積極穩健態度審慎布局，越南子公司及中山子公司三期廠房本季產能將開出，有望使集團產能更完善規畫，聚焦5G、光通訊、感應器等3大終端市場應用，有信心在挑戰中締造亮眼表現。

訊芯認為，5G、光通訊、感應器均能銜接目前及未來市場產品上升趨勢，帶動集團系統級封裝（SiP）產品及高速光纖收發模組業務成長。法人則認為，在5G基地台建置需求續強，配合蘋果新款iPhone封測釋單，看好訊芯下半年營運動能有望逐季走強。

(時報資訊)