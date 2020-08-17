《生醫股》康友-KY明起停止交易 08:012020/08/17 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，康友-KY(6452)8月14日召開重大訊息說明記者會，說明因公司財務人員相繼離職及無法覓得適當的會計師等原因，導致無法依法令期限公告申報今年第2季財務報告，證交所公告自8月18日起將停止該公司上市有價證券買賣。 (時報資訊) #台灣證券交易所 #康友-KY 也許您會感興趣 推薦閱讀 美公布軍購合約 售台F16底定 04:102020/08/16 政治要聞 全台首家 護眼中醫診所台南開幕 14:402020/08/16 寶島 投資新趨勢系列講座 8／20開跑 04:102020/08/16 企業經營 陸外交部：美方應停止負面言行 21:242020/08/16 財經 巴菲特轉性 增持黃金部位 04:102020/08/16 全球財經 日勝生加賀屋推紫耀金月禮盒 04:102020/08/16 產業．科技 陸外交部副部長：敦促美方停止反華鼓噪 23:592020/08/16 兩岸 富邦金法說 聚焦獲利續航力 04:102020/08/16 專題周報 明起汽油調漲0.1元 柴油不調整 12:142020/08/16 生活 明起汽油調漲0.1元 柴油不調整 21:242020/08/16 財經 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 何大一新冠抗體藥 擬授權台灣 - 財經要聞 - 工商時報 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 1分鐘讀財經》先進製程太狂 台積電吞英特爾、博通大單 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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