台灣證券交易所表示，康友-KY(6452)8月14日召開重大訊息說明記者會，說明因公司財務人員相繼離職及無法覓得適當的會計師等原因，導致無法依法令期限公告申報今年第2季財務報告，證交所公告自8月18日起將停止該公司上市有價證券買賣。

(時報資訊)