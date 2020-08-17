台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)上半年EPS為0.25元，低於去年同期的0.5元，第二季獲利則較第一季成長；產業仍受到疫情影響，公司將持續調整產品組合，對第三季看法審慎保守。

榮剛材料股份有限公司2020年第二季合併營收19.69億元，稅後每股盈餘（EPS）0.21元；上半年合併營收42.35億元，較去年同期減少21.14%；營業淨利1.34億元，年減57.47%；歸屬母公司之稅後淨利1.09億元，年減49.56%；稅後每股盈餘（EPS）0.25元。

榮剛表示，上半年營收受到新冠肺炎疫情衝擊，較去年同期出現衰退，隨著世界各國陸續解封復工，第二季營收有逐月回升之趨勢。在獲利部分，受惠於成本優化與機動調整產品組合得宜，第二季合併毛利率為17%，較第一季上升4個百分點，第二季本業獲利表現正向，帶動第二季稅後淨利較上季大幅成長525%，累計上半年EPS為0.25元。

榮剛指出，新冠肺炎疫情至今仍未受到明確控制，觀察公司的接單趨勢，能源需求穩定，油氣與航太則仍在相對低檔，因此審慎看待第三季營收表現，公司將因應市場需求持續調整產品組合，並針對疫情影響相對小的亞洲國家開發通路市場，以擴大接單能量。

(時報資訊)