台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)上半年毛利走高但費用增加，上半年EPS 1.03元，低於去年同期的1.59元；展望第三季因季節因素看法較為保守，長線則持續樂觀。

沛波鋼鐵2020年第二季營收為8.28億元，創歷史單季次高、歷史同期新高；營業毛利年增約29%為5602萬元；營業淨利年減約5%為2082萬元；單季稅後淨利年減13.49%為1514萬元，每股淨利0.49元。上半年營收為15.76億元，毛利1.06億元，分別年增3.04%、13.40%；營業淨利、稅後盈餘分別為4156萬元、3159萬元，年減11.20%、35.20%，上半年EPS 1.03元。

沛波表示，受惠國內需求維持高檔，帶動第二季營收創歷史同期新高。在獲利部分，第二季毛利率雖與上季持平，但較去年同期明顯擴增，顯示產業供需緊俏帶動平均售價走高，未來可望進一步提升整體獲利空間。惟上半年因認列擴廠前期費用、打銷呆帳、認列金融資產評價業外損失，以及不再適用虧損抵減之稅負優惠，致使上半年稅後淨利較去年同期減少。

展望第三季，總經理葉俊良指出，一來受到雨季與颱風季的天候影響、二來遇到農曆七月影響營建業開工進度，在上述因素下，對第三季營運表現暫持保守看法。不過長期而言，近月來國際鋼鐵原料價格普遍上揚，主要來自中國需求復甦的推動，以及國外部分礦區因疫情嚴峻導致出口減少，而從中國在雨季期間仍逆勢調漲價格，同時減少鋼材出口來看，中國需求復甦的力道相當強勁。隨著區域鋼價的走揚，台灣內銷鋼筋價格跟進上漲，不排除未來仍有進一步調漲空間，有助推升沛波的營運表現，對公司未來業績展望維持正向看法。

(時報資訊)