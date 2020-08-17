東南亞國際半導體展（SEMICON SEA）首場線上大會自11日起至21日連續舉行11天，半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）以贊助商身份參與，數位展示針對5G、AI和系統級測試的端到端解決方案，並發表技術論文。

在業界商展與會議受新冠肺炎疫情衝擊之際，愛德萬測試仍致力提升電子供應鏈價值，維繫與客戶的良好關係。在成功參與於7月20～23日舉行的首場線上SEMICON West大會後，此次SEMICON SEA大會再次透過數位活動分享旗下測試技術與解決方案的最新資訊。

愛德萬測試在先前SEMICON West虛擬大會上，曾展示旗下針對5G、AI及系統級測試等先進應用推出的各項端到端解決方案。此次SEMICON SEA虛擬大會期間，亦能隨選觀看之前曾在SEMICON West亮相的虛擬展示內容。

愛德萬測試此次展出的測試解決方案，包括針對人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）應用的全方位測試單元解決方案、全新入口網站「myAdvantest」，為提升整體生產力與測試品質而研發的多項軟體工具與服務，以及整合性系統級測試（SLT）解決方案。

除了虛擬展示外，菲律賓愛德萬測試資深應用工程師Jupelm Renato Alesna亦將在線上虛擬測試及良率分析論壇，以「5G NR半導體測試挑戰」為題發表演說，探討如何提升測試效率，以及有助增加良率和資料可預測性的量測系統。

(時報資訊)