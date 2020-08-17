高雄市長補選，國民黨慘敗，檢討聲量再起！對此，國民黨立法院黨團總召林為洲表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」，引發議論。對此，有評論直言，對照李眉蓁的最終得票率，保守估計韓國瑜的站台，幫李拉了至少5%的得票率，選後卻有告別韓流聲音傳出，「自己都把自己鬥垮了，還需要民進黨出手嗎？」

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁僅拿下24萬8478票，當初國民黨主席江啟臣訂下的「李眉蓁333防線」，包括得票率3成、得票逾30萬、輸對手30 萬票以內，若其中之一達成，就算完成「階段性任務」，未料，3防線全失守。李眉蓁這一役的選舉主軸一直都不清楚，國民黨的策略完全不像一個想要贏的團隊，也成為敗選主因之一。然而，選後林為洲則說，國民黨該告別韓流，把韓流當作是一則傳奇。據《中評社》報導，國民黨總給外界內鬥內行印象，讓民進黨樂得輕鬆，因為國民黨自己都把自己鬥垮了。

該評論認為，對照李眉蓁的最終得票率，保守估計韓站台至少幫李拉了5%的得票率，原可明哲保身的韓，站台對國民黨已經仁至義盡，選後竟還有聲音喊要告別韓流。該評論直言，此舉增添將藍營支持者往外推的風險，最後落得支持者沒保住，還得不到年輕選票及中間選民的支持，陷入兩頭空。

(中時新聞網)