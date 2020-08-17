高雄市長補選，民進黨又再一次大勝。這是綠營繼2020總統大選、罷韓後，再一次展現自身選舉實力。對此，有港體擔憂，韓流破滅後，國民黨可能翻不回去了。台灣將進入民進黨長期執政時代，兩岸關係也會越來越緊繃，到時台灣要如何走下去，在在考驗民進黨的智慧。

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬當選高雄市長，國民黨李眉蓁獲得24.8萬票，吳益政則得到3.8萬票。

對於這次高雄市長補選，港媒《中評網》觀察出4個結論。首先，韓流破滅，國民黨2018年縣市長選舉的狂勝確認是過去式；其次，在這次補選期間，民進黨爆發許多爭議事件，如綠委蘇震清涉貪等議題，但最終都未影響民進黨選情；第三是年輕世代力挺民進黨到底，使綠營基本盤更加穩固，反觀國民黨卻是徹底崩盤。最後是台北市長柯文哲光環盡失，難以再攻2024。

而信民兩岸協會研究員邱師儀也指出，這場補選結果再度證明民進黨從中央到地方都很強。但在綠委也收賄被收押情況下，選民也不見得不想究責，只是找不到夠強的在野監督力量進行投射。又加上兩岸關係緊張，預料這種緊張關係在選舉時刻都還是對民進黨有利。

(中時新聞網)