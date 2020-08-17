小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（17日）財經重點。

【1】英特爾新GPU產線 台積大單在握

半導體大廠英特爾將在今年底正式推出Xe-LP架構繪圖處理器（GPU），正式揮軍GPU市場。英特爾在上周召開的架構日（Architecture Day）中宣布將推出4款Xe架構GPU，其中Xe-HPG微架構GPU、Xe-HPC微架構GPU中的I/O單元及運算單元等，將會採用外部晶圓產能。業界預期晶圓代工龍頭台積電已是訂單在握，將以6奈米製程拿下英特爾明年度的GPU代工訂單。

【2】台積電7奈米 獲博通HPC訂單

晶圓代工龍頭台積電再傳接單捷報。業界傳出，全球IC設計龍頭博通（Broadcom）與電動車大廠特斯拉（Tesla）共同開發的新款高效能運算（HPC）晶片，將以台積電7奈米先進製程投片，並採用台積電整合型扇出（InFO）系統單晶圓（System-on-Wafer，SoW）先進封裝技術，預計第四季開始生產，初期投片約達2,000片規模。

【3】10檔Q2 EPS創高 法人按讚

上市櫃公司第2季財報及半年報已截止公告，據統計，有105家上市櫃公司第2季單季每股稅盈餘（EPS）創歷史單月新高，也推升上半年財報亮眼，篩選8月來三大法人買超第2季EPS創新高股，計有精元（2387）、和桐（1714）等10檔個股積極買進，買超在1,605～15,701張之間。

【4】勞動部上火線 再漲基本工資

勞動部明（18）日將召開基本工資審議委員會，決定明年基本工資調幅。受疫情影響，勞長許銘春不敢大聲說「漲定了」！但據悉，整個審議委員會仍朝調升方向討論，只是漲幅會砍半，預計時薪至少會調升至160元、調幅約1.3％，甚至不排除調升5元至163元、漲幅3％；至於月薪則落在2萬4,000元、漲幅約1％的可能性較大。

【5】陶冬：中美熱戰 將擴及糧食戰

中美自2018年爆發貿易戰以來，雙方摩擦愈演愈烈，瑞信大中華區副主席陶冬認為，中美關係還會進一步惡化，兩國角力也不會因白宮換人而變化，他有生之年看不到中美關係真正太平。陶冬指出，接下來的中美之爭未必是熱戰，但層面不斷擴散，除了貿易、科技、金融，甚至會引爆糧食戰。

(中時新聞網)