台灣女網單打一姐謝淑薇17日宣布退出今年美網，在臉書上以中英文聲明，因為新冠疫情與養傷的考量，決定退出8月31日的美網，等紅土賽季才回歸。這次已有很多好手退賽，謝淑薇若參賽可能取得好成績，但眼光放遠，爭取時間恢復應是更好的選擇。以下為臉書中文部分：

「親愛的球迷朋友們，最近因新冠肺炎，加上身體傷勢在新的治療過程後有好轉的情況，但受傷超過十個月，導致肌肉在過去十個月無法拉筋與鍛鍊下，還有點問題要克服。我們團隊決定今年將不參加美網圈賽事。希望爭取多一點的時間恢復與鍛鍊，希望在接下來的紅土賽事圈能以更好的身體狀況征戰。謝謝你們一直以來的支持。很快，我們會再見！！請大家都要好好保重！！做運動！！勤洗手！！別忘了有人的地方都要戴上口罩！！保護自己也保護他人」

美網女單除了志在挑戰大滿貫紀錄的小威廉絲(Serena Williams)仍要出賽，已有多位頂尖好手放棄，包括衛冕者安德瑞絲庫(Bianca Andreescu)、巴蒂(Ash Barty)、絲薇托莉娜(Elina Svitolina)、班西琪(Belinda Bencic)都不參賽。男網單打則以「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)為首，瓦林卡(Stan Wawrinka)、受傷的費德勒(Roger Federer)都不願參賽，只有球王喬柯維奇(Novak Djokovic)宣布出征。

(中時新聞網)