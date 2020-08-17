解放軍秀056型飛彈護衛艦「惠州」艦參加實彈軍演

就在美國海軍說，「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母戰鬥群在南海執行軍事任務後，解放軍駐港部隊周日公布了相關海域實彈軍演的畫面，而觀察家說，這是在向台灣發出警告。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，影片中可以看到，駐香港的056型飛彈護衛艦「惠州」艦不僅發射了大砲和魚雷，還秀出軍事人員執行反海盜與反恐行動。駐港部隊說，反潛訓練是這次軍演的主要任務之一。而駐港部隊有2艘056型護衛艦，主要是用來防禦海岸，除了魚雷外，還武裝了面對空飛彈。

北京軍事觀察員周晨明指出，這次軍晚充滿象徵意味，主要是在台美關係日趨親近之際，用來警告台灣獨派勢力。他說，北京對華府不悅，而中方的當務之急，就是遏制總統蔡英文。此外，他強調，由中方在這次軍演中動用相當傳統的武器，而沒有試射飛彈看來，顯然北京致力設法不要挑釁美方。

周晨明說，這不是高強度軍演，而發射魚雷顯示，主要目的在於防禦。就在總統蔡英文說，台美關係達歷史新高後，上星期中方宣布，計畫在台灣附近舉行實彈軍演。他指出，在香港實施國安法後，中方讓駐港戰艦參與這次軍演，更增加了象徵意義。

而香港軍事評論員宋忠平指出，在11月美國總統大選前，中方會舉行更多針對台灣的大規模軍演。他說，北京認為，美國與台獨勢力已合流，尋求台灣獨立，並挑戰「一中」政策。

(中時新聞網)