雲林古坑有一名高齡75歲，賣鳳梨維生的的阿嬤，3年下來靠著賣鳳梨，省吃儉用存了14萬元，為了給已故亡夫存撿骨費，但日前卻遭惡賊闖入屋內，躲在二樓摸走所有現金，阿嬤發現所存都不翼而飛，傷心地請求警方幫忙抓賊，從監視器畫面上看來，犯案的小偷看起來外型壯碩，讓鳳梨嬤的兒子忍不住感嘆「好手好腳不去工作」。

從監視器畫面上可以清楚看到案發為本月12日，中午12許，一名身穿白色T恤、短褲，身形壯碩的男子，發現鐵門沒關後，先是踏進大門後，往屋內探頭觀察了好一陣子，似乎是在查探狀況見機行事，見屋內無人，便開啟大門大膽入內行竊。

過不了多久後，鳳梨嬤從外返家，還不知家中已遭竊賊翻箱倒櫃，甚至摸走藏在床墊底下的14萬3000元現金，惡賊聽到有人回來，趕緊找機會開溜。當鳳梨嬤發現床底下的現金全遭竊時，她受訪時邊說邊難過地哭了出來說，「從年輕就把錢塞在床墊下，從未被偷過，這次怎麼會一次就被偷光光……」。阿嬤愈說愈傷心，她表示那些錢除了靠賣鳳梨掙的，逢年過節的時候，孩子給她的紅包也會放在床墊下。

已高齡75歲的阿嬤，行走得靠枴杖才能支撐，平日靠賣鳳梨維持生計，辛辛苦苦花了3年存了14萬，相當不容易，她透露這筆錢是要給亡夫當作撿骨的費用，如今被竊，讓她相當痛心、難過，她希望警方能儘快捉到竊賊。當地警方接獲報案後表示，經調閱監視器，已鎖定一名可疑人士，希望趕緊將他捉拿到案，還阿嬤辛苦賺來的錢。

(中時新聞網)