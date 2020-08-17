上周五 (14日) 美中會談傳臨時喊卡、美國7月零售銷售數據遠遜預期，兩黨就新紓困措施仍未有進展，四大指數近乎持平；終場美股四大指數漲跌幅介於-0.21%~+0.12%；蘋果-0.089%；波音+1.92%；NVIDIA+1.06%；聯電 ADR-0.25%。

上周四美股漲跌互見，上周五台股以下跌53.16點的12709.97點開出，最低來到12679.19點回測收斂三角下緣支撐後，在太陽能、生技防疫、主機板、PCB、自行車等族群走強下，指數震盪走高翻紅。

終場加權指數以上漲32.33點的12,795.46點作收，漲幅0.25%，成交量2134.11億元。三大法人合計買超58.94億元：外資買超39.49億元、投信買超6.86億元、自營商買超12.59億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：價漲量縮，符合收斂三角尾端的常態，留意能否帶量收斂三角上緣壓力。

2.均線：突破5日線，短線轉強，將挑戰收斂三角上緣壓力(約12950點附近)。

3.技術指標：在上周三出現死亡交叉後，上周五K、D開口持續縮小，等待黃金交叉的買進訊號。

上周五櫃買指數上漲0.88%，收在164.05點，突破20日線，將挑戰10日線，支撐約161.3點附近，壓力約在165.3點附近。

觀盤重點，上周五突破5日線，短線轉強，本周有機會挑戰收斂三角上緣壓力(約12950點附近)，未出現爆量長黑跌破20日線前，仍以偏多操作為宜。

(時報資訊)