大陸近日遭雨彈轟炸，各地水患頻傳，16日上午10時許，四川德陽市有民眾在公園拍到詭異景象；蔓延的積水中，竟突然出現紅色並帶有血腥味的「水」，目前當地環保部門已介入調查。

根據《沸點視頻》報導，德陽市綿竹因連日大雨積水問題嚴重，日前有民眾發現，當地的「月亮泉公園」突然出現不明紅色、帶有血腥味的積水蔓延，在普通的混濁積水當中相當明顯。環保單位人員表示，因近期持續下雨，積水源頭一時難以查明，「我們已經對水進行監測，大雨來了也不知道從哪個方向出來的，我們這邊工作人員已經去（調查）了。」

新聞曝光後，網友則紛紛留言表示，「帶著血腥味的話肯定不簡單，太可怕了」、「應該是鐵水洩漏」、「是不是屠宰場的汙水」、「到底是什麼，嚇死人」、「好嚇人啊」、「有點恐怖啊」、「水淹屠宰場？」、「希望沒有人受到傷害」。

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(中時新聞網)