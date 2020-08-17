新北市一名23歲正妹去年6月間凌晨夜歸，遭鄭姓男子拉進草叢猥褻近30秒，正妹掙扎無效，情色下使出反手「捏蛋」絕招，鄭男痛的大叫，搶走正妹的手機逃離，台北地院日前此案審結，將鄭男依強制猥褻、強制罪，分別判刑8月與3月徒刑。

鄭男事發當日見正妹穿著短褲獨自走在路上起色心，先將自己的衣物脫到只剩一件內褲，然後跟隨在正妹後面，俟正妹好心讓路，突然衝上前將她推進草叢，一手摀住正妹嘴巴，一手撫摸其胸部與私密處，猥褻時間約30秒。

正妹雖不斷掙扎、拉扯鄭男的頭髮，但仍無法掙脫，情急之下，只好反手用力抓住鄭男的生殖器，鄭男 痛得大叫停手，看到正妹拿起手機想打電話，便將手機搶走逃逸。

正妹證稱，當時看到鄭男全身只穿一條四角褲，從馬路另一邊跑來，以為他也是要回家，便放慢腳步想讓鄭男先過，沒想到鄭男一直跟著她，又突然正面衝來，摀住她的嘴吧，把她拉進草叢裡，當時雖有尖叫，卻沒人可救她，只能靠自己奮力掙扎，後來鄭男看到她拿出手機，可能是怕她報警，就搶走她的手機，還朝她的後腦打了一拳。

鄭男在法院審理時辯稱，當天因為酒醉天氣熱，才會把衣服脫光光，是一時興起才把正妹推到草叢猥褻。法官認為，雖然鄭男案發後與被害女子達成20萬元和解，但至今尚未履行，難認有悔意，因此依強制猥褻、強制罪，分別判刑8月、3月，可上訴。

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(中時新聞網)