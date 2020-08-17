虹揚-KY(虹揚發展科技)(6573)受到新冠肺炎疫情影響，第2季稅後虧損為4227萬元，虧損已較第1季縮減，累計上半年每股淨損為1.4元，虹揚-KY前7月合併營收8.29億元，年減17.2%，虹揚-KY努力佈局歐洲市場，並持續推出SolarModule、MOSFET等新產品，開拓新客戶，希望產品能與市場趨勢接軌，為營運增添動能。

今年全球產業深受新冠肺炎疫情影響，國際貿易往來停滯，全球經貿處於不穩定狀態至今，導致虹揚-KY上半年營運陷入虧損。

虹揚—KY第2季稅後虧損為4227萬元，單季每股淨損為0.63元，累計上半年稅後淨損為9442萬元，每股淨損為1.4元；累計前7月合併營收為8.29億元，年減17.2%。

儘管上半年陷入虧損，且前7月合併營收亦是年減，但虹揚-KY營運已自6月回穩，虹揚-KY發言人程御峰表示，雖然目前的營收規模仍未達我們理想的狀況，但從這兩個月的表現來看，虹揚-KY至少已經在疫情的衝擊下穩住陣腳，其中7月太陽能產品表現維持上月的水準。

程御峰表示，公司持續努力，包括：佈局歐洲市場、推廣新客戶，並持續推出新產品如SolarModule、MOSFET等，其中MOSFET產品適用於各種無刷直流馬達產品應用，包括：電動工具、無人空拍機、掃地機器人等，亦能應用於目前最夯的PD快充，與未來趨勢接軌。

(時報資訊)