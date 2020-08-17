徐永明300萬 檢調定調借貸！五大疑點需釐清

SOGO收賄案中，時代力量前黨主席徐永明家中搜出300萬現金，再爆案外案，但檢調非但沒有扣押300萬，甚至也未傳喚遭徐永明指控是借貸來源的交通部長林佳龍，各界擔心有串控之疑下還讓徐永明交保，引發法界以及立委質疑，背後是否有其他壓力，又或是另有隱情。

家中保險箱遭檢調查出300萬元現鈔，徐永明卻照樣交保，一連再燒出5大疑點。據了解，7月31日檢調搜索徐永明家當天，查獲到現金300萬元，經回報檢察官，卻遭指示不要扣押，但在尚未偵訊下，如何判斷無關SOGO受賄案，啟人疑竇，以及聲押書上只載明「期約金額不明政治獻金」，對比其他立委鉅細靡遺交代款項，是否刻意讓法官聲押不成，也遭質疑。

律師余韋德：「理應是應該要先扣住之後，後續再來追查這個現金的來源，發現有其他涉及到他案的狀況的時候，檢調是必須要分案來做調查，那如果檢調這個部分有沒有要避免後續的繁瑣，或避免有沒有什麼其他原因，就不得而知。」

此外，徐永明供稱該筆300萬，是向學長林佳龍所借，地點在老爺酒店，但第一時間檢調卻未約談林佳龍，甚至傳出在第三地應訊說法，也全數遭到當事人否認。

律師余韋德：「他們現在是羈押禁見，很明顯的理由，就是避免他們勾串證人其他證人之虞，除非徐永明這邊已經有涉及到認罪的狀況，才有可能有所謂交保的問題。」

事後甚至再爆出，林佳龍親近友人指該筆款項是同樣在場的台數科董事長廖紫岑所借，地點是在大倉久和，國民黨質疑，截然不同的版本，是擾亂視聽又或是隔空串證。國民黨立委李德維：「檢調應該好好去追查，是不是有隔空串證的嫌疑，透過媒體放話，在司法偵辦當中，確實非常的不恰當。」

對此，截稿前徐永明手機持續關機，但諸多疑點，是設下防火牆，還是另有隱情，各界都在看檢調的下一步。

(中時新聞網)