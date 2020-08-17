一輛白色賓士14日到加油站喊「98加滿」，結帳時卻改口稱「只有要加300」，因此只付300元就離開，讓打工媽媽被迫吞下1209元差額，後來該車駕駛也遭「全民通緝」，雖車主有出來道歉並付清款項，但事件仍持續發酵，網友昨分享去加油，看到店員1個舉動，真的很心酸。

但此事件仍持續發酵，網友昨在臉書社團《爆廢公社》上分享，剛剛去加油，告訴站內店員「98跳停」，站內店員竟回他「 好 98跳停 確定嗎？」但因為過去，比較少聽到店員會說「確定嗎？」，因此原PO忍不住好奇詢問背後原因。

原PO表示，加油站店員聽完表示「因為c300事件，公司有說，現在都要再三確認。」而該網友了解狀況後，也篤定的告訴店員「好的，我確定加滿。謝謝，辛苦了！」但心裡卻很有感觸，覺得加油凹僅300元的那個人頭殼壞掉，把c300都弄臭了。

許多網友紛紛留言替加油站店員打抱不平，也有不少人表示看完「心酸酸的」，「看到加油員這樣重複確認，心真的有點酸」、「為了防奧客，還有不必要的麻煩，真的難為工讀生」，也有許多人建議，乾脆戴密錄器上班算了，奧客真多。

(中時新聞網)