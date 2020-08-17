法德藥（4191）16日晚間公告，為了調整歐洲市場的營運模式、降低營運成本，已於7月6日由歐洲子公司（簡稱EU公司)向斯洛維尼亞Ljubljani法院提出聲請破產保護程序，並在8月14日收到法院通知書裁定啟動破產程序，預計增加稅前損失約新台幣605萬元。

由於法院已裁定啟動破產程序，並指派破產管理人，法德藥表示，對於EU公司已無實質控制力，未來將不再參與EU公司的經營決策及日常營運事務。

歐洲斯洛維尼亞Ljubljani法院裁定，法德藥將於喪失控制力時(109年8月14日)，全數除列帳載採用權益法之投資貸餘及相關資產或權益項目，預計增加稅前損失約新台幣605萬元。

EU公司是法德藥持股70%的轉投資公司，為了調整歐洲市場的營運模式、降低營運成本，法德藥是今年6月22日董事會決議，不再對EU公司提供資金挹注，並由EU公司向Ljubljani法院提出聲請破產保護程序。

根據EU公司今年第2季會計師核閱數字，負債總額約新台幣為1892萬元，總資產換算新台幣為91萬元。

法人表示，結束歐洲子公司，也宣示法德藥將更鎖定市場美中兩大市場。

(工商 )