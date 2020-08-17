台股累計今年初開盤迄8月14日共149個交易日，集中市場總成交金額為27兆8,386.64億元，市場日均值為1,868.37億元，股票成交量週轉率為65.19％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、5G概念股、PCB股等，本周指數區間介於12,500-13,100點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.全球總體經濟數據轉佳，台股Q3電子旺季來臨，類股健康輪動輪漲，台股雖一度跌破10日均線，但各期均線仍維持住多頭排列，更顯示短線震盪並無礙整體多頭格局，整體多方格局不變。

2.MSCI季度權重調整，台股指數權重雖遭到連六次下修，但本次變動幅度甚微，對台股資金面不會造成太大影響。台股高股息殖利率特性，仍對外資具吸引力，資金行情可延續，且只要美股不要連續性的大幅回檔，台股有機會於震盪修正之後，再戰萬三關卡。

(工商 )