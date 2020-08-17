台股上周五（14日）全體上市公司總市值為38兆9,140.79億元，較前周五（7日）總市值減少951.96億元，周減幅為0.24％。群益證券看本周台股指數區間為12,500-13,000點，本周看好四大題材類股，包含：PCB股、通訊股、塑化股、航運航空股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.境外資金專法上路8/15滿一周年，據財政部8/10公布最新統計，申請匯回金額達1,973億元，財長表示首年申請匯回勢將突破2千億元大關。

2.上市櫃公司7月營收攀升至3.04兆億元，再創今年新高，月增4.63％及年增2.53％，其中創新高家數達115家、為兩年來新高家數。

3.股債雙漲使六大壽險公司7月淨值暴增近3千億元，合計淨值首度突破2兆元，創歷史新高，全體壽險業7月底淨值應突破2.4兆元，史上壽險業股東權益最高的時期。

(工商 )