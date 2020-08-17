上櫃及興櫃公司財報經董事會報告或決議後須發布重大訊息 09:042020/08/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（17）日表示，為使上櫃及興櫃公司財務資訊更臻即時與完備，修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」部分條文。 櫃買中心指出，本次修正重點為增訂上櫃及興櫃公司之財務報告於提報董事會或經董事會決議後應發布重大訊息，俾利投資人及早知悉相關重要財務資訊。此外，為使重大訊息規範更加明確完備並符合實務運作，亦對部分條文酌以修正。 (工商 ) #上櫃及興櫃 #董事會 #發布重大訊息 #櫃買中心 #財務資訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 後財報行情 3大族群擔綱仰攻發動機 04:102020/08/17 財經要聞 觀念平台－全球保險資本監理的美國市場觀察 04:102020/08/17 專題周報 大連10天無新增 港碼頭淪重災區 04:102020/08/17 話題觀察 法德藥歐洲子公司宣告破產 稅前損失約新台幣605萬元 09:042020/08/17 財經 群益證券看本周指數區間12,500-13,000點 09:042020/08/17 財經 周線連九紅 高檔震盪整理 04:102020/08/17 財經要聞 上櫃、興櫃公司財報 提報董事會後須發重訊 04:102020/08/17 證券．權證 櫃買本周業績發表 9家上陣 04:102020/08/17 證券．權證 欠稅擔保品擴大採認 房地入列 04:102020/08/17 財經焦點 成長趨勢不變 東協可期待 04:102020/08/17 投資理財 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 5大慘業被疫情拖垮 謝金河嘆：3類仍水深火熱 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 即時 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 陶冬：中美熱戰 將擴及糧食戰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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