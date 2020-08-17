沒想到季後賽首輪開打前夕，爵士就碰到如此無奈，卻必須接受的現實情況！根據《紐約時報》資深記者史坦17日爆料，爵士主控康利將因兒子出生，離開奧蘭多隔離園區趕回俄亥俄州哥倫布市，至少缺席前兩場季後賽，甚至可能3場。

由於爵士與金塊19日凌晨1點30分開打的季後賽首輪第1戰，就是今年NBA季後賽第1戰，根據聯盟防疫規定，假如球員離開園區不滿7天，且在每天接受新冠檢測呈現陰性，那麼他在返回奧蘭多隔離園區之後，只需隔離4天就可上場。

如此一來，爵士至少前兩場季後賽恐怕沒了康利助陣，康利是在去年夏天被灰熊交易到爵士，且隨即扛下本季先發控衛角色，平均每場拿下14.4分、4.4助攻與3.2籃板，少了他的後場組織，爵士在季後賽面對金塊，恐怕很難討到任何便宜。

不過趕回家中目睹自己兒子出生，畢竟是人之常情，爵士當然沒有阻攔的必要，甚至爵士當家射手米契爾發推恭喜康利，「向我的兄弟康利與他的妻子瑪麗生下兒子表達恭喜之意，有些事情比其他事情來得重要，為你感到高興，兄弟！」

(中時 )