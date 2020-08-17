現代網路發達，不論是要網購亦或是搜尋餐廳，欲前往用餐，都有評論可以供參考，但評論的公正度與否，就令當別論了。澎湖某家熱炒店，近日遭客人留下一顆星的負評，「海膽300元只有6片，然後味道還超怪」，讓老闆相當不平，怒曬出照片，想為自己平反。

這名網友在私密的臉書社團《澎湖大網聚》PO文表示，自己的店家遭到網友留一顆星負評，只見一名顧客寫著「海膽300元只有6片，然後味道還超怪」，原PO氣憤地表示，「請問你PO這個是什麼意思，你有向店家求證過嗎？三天內沒PO網道歉，法院見。」

澎湖某家熱炒店，近日遭客人留下一顆星的負評。（圖／澎湖大網聚）

此文一出引發熱議，不少網友好奇表示，「這個能告什麼嗎」、「網路的評價就是這樣，真的不用太在意」、「網路評價僅供參考就好」、「顧客感受，你能限制人家寫什麼嗎？禁得起別人的負評才有進步空間，只想聽好的嗎」。

也有部分網友持反對意見說，「如果是惡意中傷當然要告，評論的東西也是要寫真實的事」，對原PO也在留言串下貼出自家海膽份量的照片，只見內容似乎與一顆星內說的，6片300元有相當大的落差，幾乎要將盤子給擺滿了，這也難怪老闆會如此氣憤了。

原PO曬出海膽真相圖，與留下評論的客人所述說的似乎有落差。(圖／澎湖大網聚)

(中時新聞網)