根據路透社所做的最新統計，美國新冠肺炎死亡病例在周日突破17萬人，衛生官員對該疫病將使秋天的流感季更為棘手感到擔憂。

路透調查顯示，美國周日新冠肺炎死亡病例新增483人，以佛羅里達、德克薩斯與路易斯安那州單日病故人數最多。截至目前為止，美國累計確診病例已經超過540萬人，創全球最高記錄，且由於檢測能量尚未達到建議水準，確診數也可能低估。除了夏威夷、南達科他與伊利諾伊州之外，多數州的確診數正在下滑。

公衛部門與官員對新冠肺炎確診數將在進入秋天流感季時再度升高感到擔憂，這可能加劇治療該疫病的挑戰。疾病控制和預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）接受「網路醫生網站」（Web MD）訪談時提出警告，稱如果大眾不遵循衛生指引，美國可能迎來「最惡劣的秋季」。

美國健康指標和評估研究所（IHME）預估新冠肺炎確診數將在未來幾個月增加，到12月美國的累計死亡病例恐將達到約30萬人，住院數將提高近75%。

全球新冠肺炎確診數已經突破2150萬人，因此病故的患者超過76萬5,000人。美國的累計確診數與死亡病例數均約占全球的四分之一，仍是世界的疫情中心。

(時報資訊)