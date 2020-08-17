張瓊姿的歌手胞妹張瓊瑤淡出演藝圈多年，近來為了罹患罕病「脊髓空洞症」的愛女Vivian出席公益活動，分享了照顧患病女兒的心路歷程，因為孩子生病，讓她從懦弱無能的母親變得足夠堅強扛起一切，張瓊瑤如今毫不怨天尤人，反倒感謝上天疼惜，坦言如果是以前的自己，「可能拉著女兒就從樓上跳下去了」。

據《自由時報》報導，張瓊瑤22年前嫁給從商圈外人，婚後生了一對龍鳳胎，但卻因價值觀差異，婚姻僅維持了9年，而她成了單親媽，沒想到女兒卻出事，張瓊瑤說Vivian自小病痛不斷，8個月大就癲癇發作，當時保母打電話來說：「我想她已經死了」，讓張瓊瑤瞬間哭崩，所幸緊急送醫挽回一命，而女兒10歲那年又被診斷出動靜脈畸形破裂，雖動手術挽救了性命，但之後卻開始走路不穩、頻繁跌倒，17歲那年更是在廁所一摔，再也站不起來。

當初醫生判斷Vivian是腦部問題，但尋遍腦科名醫卻無解，直到接受了胞姊張瓊瑤的介紹，到林口長庚就醫，醫生說不是腦，而是脊椎問題，讓張瓊瑤自責錯失了女兒治療的黃金期，自此日日眼淚配酒精長達半年，得了憂鬱症，直到她92歲的老母親說出：「妳這樣子，我怎麼活下去」，一句話讓她覺得自己很不孝，也因此醒悟，決心振作起來，成為媽媽跟女兒的依靠。

張瓊瑤轉念後，在朋友介紹下帶著女兒向高雄義大醫院院長求救助，院長看了之後承諾一定讓Vivian站起來，讓張瓊瑤感動不已，表示母女倆去高雄時哭喪著臉，「回來吹著口哨，好開心！」，Vivian之後在義大醫院裝了兩條神經、做完第一期療程，終於在去年11月不必再依賴尿管，可以自行如廁了。

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