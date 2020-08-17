西甲巴塞隆納在歐冠8強遭遇隊史74年來最大恥辱，一如外界預測，球團立即開除了總教練塞汀(Quique Setien)。17日又爆出當家前鋒梅西(Lionel Messi)準備離隊的消息，由於他的合約只剩最後一季，這次離開的機率很高。

梅西本季在巴薩頗不得志，這是他們10年來首次兩手空空，西甲冠軍被皇家馬德里所奪，西班牙國王盃也失利，歐冠更是慘遭拜仁慕尼黑血洗。巴薩今年第2次更換總教練，他們先前在1月解雇巴維德(Ernesto Valverde)，重建似乎無可避免，33歲的梅西應該要選擇可以更有競爭力的落腳處。

這不是梅西首次被傳言要離隊，今年因新冠疫情減薪時他與球團就有摩擦，7月雙方中止續約談判，因此葡語記者Marcelo Bechler這次的爆料「梅西想要離隊」吸引許多關注。事實上5年前梅西捲入西班牙政府的逃稅案，那時就有西國記者報導他可能離隊。前皇馬球星C羅(Cristiano Ronaldo)的稅務問題更嚴重，最後真的也離開西甲。

巴薩本季在西甲的表現尚能緊追皇馬，主要還是倚仗梅西，碰到兵強馬壯的拜仁立即被打回原形。巴薩慘敗至今，梅西沒有公開發言，如果他真的離開，英超曼城、法甲巴黎聖日耳曼、義甲尤文圖斯(C羅可能離隊)都有出手的本錢。

(中時新聞網)