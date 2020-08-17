大陸及歐美車市需求回溫，降低了5G基礎建設放緩影響，健和興(3003)預估，第3季業績可望不低於第2季，但因去年同期基期較高，預估將較去年同期衰退。

健和興產品為端子及連接器，主要應用在工業、綠能網通、家電、電動摩托車及新能源車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等，全球新冠肺炎疫情延燒，所幸上半年大陸5G基礎建設需求強勁，受疫情重創的車市亦在近期回穩，降低了疫情對健和興營運的影響。

健和興第2季稅後盈餘為7125萬元，單季每股盈餘為0.46元，累計上半年稅後盈餘為2.07億元，每股盈餘為1.33元。

健和興自結7月合併營收達2.62億元，較上月及去年同期小幅下滑，營業淨利為4235萬元，較上月及去年同期營業淨利衰退，受美元兌台幣貶值及蘇州盈餘匯回兩者影響，兌換損失增加2130萬元，單月稅前盈餘為2307萬元，較去年同期衰退55.81%，以實收資本額15.57億元計算，7月每股稅前盈餘為0.15元，累計前7月合併營收為18.15億元，較去年同期衰退8%，每股稅前盈餘為1.71元。

健和興表示，受到新冠肺炎疫情未止影響，產業透明度不高，不過電動車相關產品需求回溫，第3季業績可望不低於第2季，但將低於去年同期。

(時報資訊)