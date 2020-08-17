全球第三大經濟體日本正因新冠病毒大流行而遭受史上最大幅度的經濟萎縮，企業和消費者縮緊支出，讓政府政策制定者在推出相關措施上承受極大壓力。

儘管五月底解除緊急事態宣言後，經濟逐漸走出低迷，但是近期的感染人數又再度上升至每日千名，數周未降，讓消費者繼續看緊荷包，分析師預測在7~9月的季度將出現溫和的反彈。

日本政府在周一公布第二季4~6月季度(第一財季)，經濟成長率按年率為負的27.8%，為該項數據自1980年出現以來最大的跌幅，並為連續第三季的下跌，並低於市場預測中值的萎縮27.2%。

占日本經濟超過半數的私人消費下跌了8.2%，高於市場預測的跌7.1%。

資本支出在第二季下跌1.5%，優於市場預測的下跌4.2%。另外數據顯示，由於新冠傳染病減傷了全球需求，第二季外部需求(即出口減去進口)抹去了GDP的3個百分點。

去年的美中貿易戰以及日本國內上調銷售稅已經讓日本經濟受創傷，今年新冠病毒傳染病更讓經濟雪上加霜。日本政府已經推出全面性的財政和貨幣刺激方案，以減緩衝擊。

儘管五月下旬解除了緊急事態，但近日的感染人數上揚，商業和家庭的支出將蒙上陰影。

(時報資訊)