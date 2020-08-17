目前已經搭機返回美國休息的北京首鋼後衛林書豪，選在自己微博發表感謝所有大陸球迷支持的心情，更重要的是，他強調這次不說拜拜，而是寧願說再見，代表他有強烈重返CBA打球想法，畢竟CBA新球季馬上在10月份就要登場了。

以下是林書豪微博發文全文，「我真在飛機上感受這12個月在中國(也剛好看到尤度)。大約7年前，我告訴自己，在CBA打球是我的夢想。在我看來，這樣做只有一個原因：在所有的中國球迷面前打球。

在CBA這個賽季結束後，我必須誠實地講，你們的支持遠遠超過我的預期。過去的一年非常有趣，儘管當賽季結束時有些令人失望，但我今天會帶著一顆感恩的心回到美國。

我不知道從哪裡開始：所有的禮物，所有的機場與酒店前臺，客場比賽變成首鋼主場，幾乎我所有的鞋子都迅速賣光了，在網上對我的各種關心和愛護隨處可見等等。

我並不太擅長表達我的情感，但我現在只想說，謝謝你們，我愛你們。我希望通過觀看我今年的比賽，你們能看到我父母從小教給我的東西。盡自己最大的努力，其餘的事情就相信上帝的安排！這場疫情是一場意外的悲劇，我們的生活要繼續往前看，我祈禱我們都能用我父母教給我的這種心態。

通常在分別時我們都會說拜拜，但我這次寧願說再見！」

(中時 )