新北市新莊區某位里長之子，今(17日)天凌晨替友人出頭一筆10萬元的債務，未料雙方在裕民街談判時發生口角衝突，里長之子遭到對方掏槍連開3槍警告，警方獲報後，立刻出動警網，30分鐘內就在新北泰山將開槍的歹徒逮捕到案。

根據警方調查，今天凌晨一名曾姓男子帶著堂弟，一起前往新莊區裕民街住家附近，與一名趙姓男子相約要喬一筆10萬元的債務，當時雙方在裕民街72巷口談判，但是卻發生口角衝突，甚至一度產生肢體摩擦。

警方逮捕嫌犯後在其身上起出做案用的改造手槍。(戴志揚翻攝)

趙姓男子一時氣憤，跑回車上拿出一把改造手槍，當著曾姓男子與堂弟面前，先朝地面開2槍恐嚇後，又朝天空開1槍示威，接著立刻上車逃逸。

由於雙方爭吵聲音太大，早已引起附近住戶探頭查看，未料卻看到有多人在街頭爭吵，而且還有人當街開槍，嚇得住戶立刻報警。新莊分局獲報後，在現場發現3枚散落的彈殼，路旁還有遺落一枚未擊發的子彈。

員警立刻查訪曾男了解案情，並釐清開槍歹徒身分，隨後趕往泰山鄉明志路圍捕開槍的趙姓男子，前後只花了30分鐘，竟將返家的的趙姓男子逮捕到案，並起出先前作案用的改造手槍。

根據趙嫌供稱，自己因為吸毒後情緒高漲，加上又與對方爭吵，氣不過才開槍洩憤，目前警方正追查趙嫌槍枝來源，上午依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂罪嫌將其移送法辦。

(中時新聞網)