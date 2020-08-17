國民黨在高雄市長補選中慘敗，國民黨立法院黨團總召林為洲日前表示，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。「扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任」。然而，這番話卻引來許多韓粉不滿，並回文砲轟林為洲。雲林菜農林佳新則提及，他與相較之下比較冷靜的網友們說了一些話，大概意思是「是不是無形中我們都給韓國瑜帶來負評了？」他也感嘆表示，林為洲講出國民黨困境，他何錯之有？

林佳新在臉書指出，他昨天在某個族群跟相較之下比較冷靜的網友們說了一些話，內容大概是，大家有沒有想過，是不是無形中都給韓國瑜帶來負評了？林佳新提及，他阻擋韓選總統被出征，現在他說林為洲的本意上沒錯只是時間點不妥引人遐想，卻又被出征！「請問你們是叫韓粉還是韓流？」

林佳新認為，林為洲講出了國民黨困境，他何錯之有？一堆民代不等他解釋，急著幫他下註解，「我只能說國民黨的文化，內鬥真難看，跟民進黨這幾波相比真的不好看」。

對於韓國瑜的一切，林佳新也提及，一直覺得當初韓什麼都沒有，江山靠走出來的，護航有公允，自然有人助，而且社會能接受，否則就像現在一樣被豬隊友當神拜，不能提到，不能檢討，不能碰觸，否則就號召出征。林說這種現象下就如同他以前說蔡英文權力核心高牆一樣，外人的話插不進去，因為一批鐵衛隊馬上得罪一掛人，自然而然就鎖死了。

對此，有網友認為「這是某些人都特性使然，他們無論信不信某些人，都是執著自己的想法，根本無法理性去討論」、「韓粉不等於韓流，要幫韓先生是多交朋友不是亂拱」、「國民黨還是沒有團結，那只會越戰越敗」。

但也有網友表示「因為國民黨就是爛又沒作為又不懂反省只會坐想其成，才淪落至此，我們從來不是國民黨員，只因為愛韓國瑜才投國民黨，沒有韓國瑜的國民黨，我們一票都不會投」、「國民黨該改革，也確實是不能靠韓總一人救全黨，但是關韓流甚麼事啊？林佳新，你不覺得我們韓流很無辜嗎？國民黨要改革是需要群策群力去做挽回民心，而不是靠放話切割某族群搞分化」、「明知道一堆等著KMT選後檢討見縫插針的，當立委po臉書前不能多想一想會不會被錯誤解讀嗎？」

(中時新聞網)