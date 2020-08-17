高雄市長補選，國民黨敗選，國民黨立法院黨團總召林為洲竟喊說，「是該告別韓流了」，引爆韓粉怒灌爆其臉書。對此，有媒體觀察韓粉憤怒情緒無法得到舒緩，認為林為洲的舉動，恐刺激韓粉勸進前高雄市長韓國瑜選黨主席的聲浪。

高雄市長補選，國民黨慘敗。對於這個慘不忍睹的結果，林為洲16日則臉書貼文表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」、「扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任」。不過此番言論，引發韓粉不滿，灌爆林為洲的臉書，怒轟不要落井下石！

更讓韓粉氣不過的是，藍委葉毓蘭日前在臉書發文表示，李眉蓁的民調只有12%。是韓國瑜不計毀譽，幫忙催出韓粉的票，才能讓得票率達24%。怎麼敗選後，變成一句告別韓流！

對此，港媒《中評網》觀察，面對補選的大敗，國民黨事後不僅不檢討，竟又回到過去黨內批鬥自己人最兇狠的路線，也難怪韓粉氣撲撲的出征林為洲臉書，甚至有可能激起韓粉勸進韓國瑜選黨主席的聲浪出現。至於韓是否再戰，也是現在外界關注焦點。

(中時新聞網)