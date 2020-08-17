在華爾街連續第3周收高，但仍在突破歷史高點前止步後，周日隔夜美股期貨開盤走高，顯示周一現貨市場可望溫和上揚。

目前道瓊指數期貨漲69點或0.25%，為27,861點。標普500指數期貨漲0.23%，那斯達克100指數期貨漲0.22%。

上周道瓊指數收漲1.8%，標普500指數單周漲0.6%，那斯達克指數小漲0.1%。標普500指數上周多次在盤中觸及歷史高點，但終究未能再創新猷，距離2月創下的盤中新高記錄（3,393.52點）僅差0.6%。

分析師表示，標普500指數已經超買而進入主要反壓區，並面臨季節性的阻力。此外，為緩解新冠肺炎疫情衝擊的新一輪紓困振興方案仍然陷入僵局，以及美中緊張局勢持續升高，都為美股帶來壓力。

第二季財報季已近尾聲，沃爾瑪、家得寶、Kohls Corp、勞氏公司（Lowe's）、Target Corp等主要零售商接棒公布業績將成為本周美股的重頭戲。工業股Deere & Co則將為本周的業績發布收尾。此外，本周五（8月21日）為特斯拉1股拆為5股的股票分割基準日，亦將成為市場焦點。

(時報資訊)