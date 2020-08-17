俄羅斯一名男子日前公寓住處的浴室天花板漏水，上樓敲門想問鄰居察看究竟，不料竟發現一名16歲少女凱蒂（Кати）陳屍在浴缸裡。

據俄媒報導，該男子為了上樓察看天花板滴水原因，多次上樓敲鄰居的門，卻遲遲沒人開門，於是請警方破門而入，不料一開門就看到16歲少女凱蒂，已經氣絕橫躺在浴缸裡，身上還有觸電的痕跡。

警方初步研判，凱蒂當時正在洗衣服，因此洗衣機的水溢出來，才造成樓下鄰居的天花板滴水，至於凱蒂為何橫屍浴缸，還在調查是漏水造成導電，還是因為凱蒂當時一邊洗澡、一邊使用手機造成觸電。

事實上，手機在浴室電死人時有所聞。許多人洗澡、上廁所都會帶手機進浴室打發時間，但這樣做真的很危險，莫斯科前不久就有一名12歲少女，放學打籃球後回家洗澡，聽歌聽到一半時發現手機快沒電了，就將手機放在浴室充電，但手機不慎掉進浴缸裡，結果不幸當場被電死。

這起事件後來在網路上引發熱議，網友認為「父母應該警告、注意家中孩子別在浴室使用手機」，有網友說「到底還要看到幾次這種案例發生？」顯示安全教育的不足與重要性。由於浴室是潮濕環境，應該盡量避免使用電器，若非得使用則務必多加注意，否則一個不小心恐怕連命都丟了。

(中時新聞網)