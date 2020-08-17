芝加哥白襪隊今（17）日與聖路易紅雀隊之戰，5局下半連續4人擊出全壘打，是隊史第2次、大聯盟第10次。這4人是第2棒至第5棒：孟卡達、葛蘭鐸、阿布瑞尤、席曼奈茲，前3人都都古巴人，這局一共灌進6分，終場白襪以7比2勝紅雀。

白襪隊上次締造單局4連轟是在2008年8月14日對堪薩斯皇家隊的比賽，當時由陶米、柯耐可、A.拉米瑞茲、尤瑞貝接力完成壯舉，今天則是隊史第2次。

白襪隊總教練R.倫特利亞表示，「這真的令人興奮！」以前他從未親眼目睹單局連4轟，「這是一個大局，我們需要這樣的表現來激發自己，儘管這是一場比賽。但可以肯定的是，能做到這樣，就沒有什麼辦不到的事。」

此役白襪先在1局下攻下1分，擊出一壘安打送回隊友的席曼奈茲是勝利打點。5局下紅雀換上後援投手R.拉米瑞茲，被擊出6支安打，包括4連轟，一口氣丟掉6分。不過敗投還是先發投手D.哈森，白襪先發投手、前賽揚獎得主凱寇投5.2局失2分，拿下本季第3勝（2敗）。

(中時 )