大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）公布第二季財報，單季合併營收10.54億元、季增60.4％，營業利益882.8萬元，稅後淨利2,278萬元，EPS達0.3元，較第一季每股淨損1.71元大幅改善。

麗清累計上半年合併營收新台幣17.12億元，營業淨損1.29億元，稅後淨損1.07億元，稅後每股淨損1.41元。

麗清表示，第二季受惠主要客戶華域視覺、大茂偉瑞柯、廣州小糸等在疫情後拉貨力道增溫，帶動各生產基地整體產能稼動率提高，加上庫存去化良好，貢獻單季整體毛利率自第一季的2.48％增加13.86百分點、達16.34％，營業利益率順利轉正為0.84％，惟桃園觀音新廠目前仍在試量產中，在產能規模尚未展開前仍須面對新廠投產初期折舊及相關固定成本，隨著未來生產學習曲線持續提升，將有助精進整體毛利率與獲利能力表現。

麗清進一步表示，今年第二季在LED車燈模組產品結構方面，LED頭燈、尾燈、晝行燈的產品比重分別為16％、55％與29％，其中，LED頭燈占比持續成長中，主要係受惠上汽大眾轎車朗逸、長安汽車逸動等在疫情後於大陸新車銷售量逐步回溫，推進主要客戶的拉貨力道，並對整體營運帶來正面的挹注。

根據大陸乘聯會針對狹義乘用車最新統計數據指出，今年7月乘用車新車銷售市場零售達到159.7萬輛，年增7.7％，系自2018年5月以來的最強年增率正成長，麗清對第三季營運深具信心，表示第三季雖微汽車產業傳統淡季，但從麗清7月營收繳出逾4億元的同期新高成績來看，可見主要客戶隨著汽車產業逐步復甦而拉貨力道增加，再者，觀察目前大陸車市展現V型反彈穩定回升的態勢，及近期大陸爆雨災後購車潮出現，麗清期待主要客戶於暑休後將有機會進一步針對旗下LED車燈模組的備貨力道加大，創推升麗清第三季營運表現。

(工商 )