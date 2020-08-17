東陽（1319）自結7月合併稅前淨利1.03億元，月增110％、年減46％。東陽表示，新台幣升值力道趨緩，7月認列匯兌損失下降至1,647萬元，較第二季大幅減少，加上AM（售後維修）汽車零件外銷業務回升，推升淡季獲利較前月倍增。東陽累計前七月合併稅前淨利為4.29億元、年減70％，每股稅前淨利0.83元。

東陽表示，將持續整理整頓、優化產線，備妥庫存，待疫情減緩，迎接下半年旺季來臨出貨無虞。

(工商 )

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