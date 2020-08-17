匯損壓力下降 東陽7月獲利月增110％ 09:542020/08/17 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結7月合併稅前淨利1.03億元，月增110％、年減46％。東陽表示，新台幣升值力道趨緩，7月認列匯兌損失下降至1,647萬元，較第二季大幅減少，加上AM（售後維修）汽車零件外銷業務回升，推升淡季獲利較前月倍增。東陽累計前七月合併稅前淨利為4.29億元、年減70％，每股稅前淨利0.83元。 東陽表示，將持續整理整頓、優化產線，備妥庫存，待疫情減緩，迎接下半年旺季來臨出貨無虞。 (工商 ) #東陽 #月增 #合併稅前淨利 #匯損壓力 #獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 圓展飆不停 7月獲利搶先露 04:102020/08/17 證券．權證 凱美減資 新股今上市交易 04:102020/08/17 證券．權證 大陸5G手機 7月出貨首度下滑 04:102020/08/17 產業．科技 曜越Q2報喜 EPS賺贏去年全年 04:102020/08/17 證券．權證 震旦行突圍 Q2獲利倍增 04:102020/08/17 證券．權證 《業績-鋼鐵》榮剛上半年EPS 0.25元 Q3審慎 08:012020/08/17 財經 富邦人壽財務體質穩健 資產總額突破5兆 04:102020/08/17 產業特刊 權證星光大道－中國信託證券 帆宣H2營收季季高可期 04:102020/08/17 證券．權證 凌陽Q3迎旺季 再戰高點 04:102020/08/17 證券．權證 億光Q2獲利 14季新高 04:102020/08/17 證券．權證 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 5大慘業被疫情拖垮 謝金河嘆：3類仍水深火熱 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 即時 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 何大一新冠抗體藥 擬授權台灣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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